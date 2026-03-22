“Non è questione di dediche, è questione di esercitare un voto oggi, per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese”. Marina Berlusconi, presidente Fininvest e figlia dell’ex Cavaliere, intercettata da Repubblica, ha deciso di parlare poco dopo essere uscita dal seggio. “È un’occasione quella di oggi che non possiamo farci sfuggire, la dedica è agli italiani, sperando che prevalga il Sì per un’Italia civile democratica e moderna”, ha aggiunto. “Un pensiero a mio papà? Certo, lo farò “domani quando si sapranno gli esiti”. E non è la sola voce a far discutere in queste ore. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che oggi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marina Berlusconi parla al seggio: “Un’occasione. Un pensiero a mio padre? Quando si saprà l’esito”

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"Marina Berlusconi e Piersilvio votano convintamente ‘SI’, hanno vissuto col papà conosco perfettamente questi temi", dice a @Radio1Rai #ugdp @giorgiomule x.com