Le accuse rivolte a Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi riguardo alle stragi del 1993 sono state archiviate, chiudendo il capitolo delle ipotesi di coinvolgimento mafioso. Marina Berlusconi ha commentato che le accuse rivolte a suo padre erano infondate e prive di fondamento. Con questa decisione si è conclusa l’indagine giudiziaria che aveva sollevato sospetti sul presunto rapporto tra i politici e la criminalità organizzata.

Con l’ archiviazione delle accuse a Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi per le stragi del 1993 è stata smontata l’ultima balla sul dossier mafia. La chiusura di un capitolo attesa da tempo da Marina Berlusconi: "Tutto questo accanirsi su una tesi insensata - cioè che le stragi mafiose del 1993-94 avrebbero avvantaggiato la nascente Forza Italia - ha alimentato trent'anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Ma alla fine ha prodotto solo una montagna di carta straccia, sia in tribunale, sia nelle redazioni di certi giornali". Come evidenziato dalla figlia del Cavaliere, "la verità storica è totalmente diversa”: “Mio padre è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marina Berlusconi: “Accuse a mio padre erano fango”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Notizie e thread social correlati

Utilizzare il padre per colpire la figlia: l’esercizio “di fango” su Marina BerlusconiNegli ultimi giorni si è assistito a una serie di commenti pubblici che hanno coinvolto una donna, criticata per il suo modo di parlare, la postura e...

Leggi anche: Marina Berlusconi parla al seggio: “Un’occasione. Un pensiero a mio padre? Quando si saprà l’esito”

Temi più discussi: Vannacci contro FdI e Marina Berlusconi, exploit a Vigevano; Vannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestra; Vannacci nel centrodestra?: la risposta retorica di Stefania Craxi a Primocanale; Vannacci attacca Centinaio dopo Vigevano: volano stracci a destra.

Stragi 93, archiviate accuse a Dell’Utri-Berlusconi. Marina: era fango, la giustizia resta emergenza x.com

Marina Berlusconi: Accuse a mio padre erano fangoArchiviata per la sesta volta l’inchiesta sulle stragi del 1993. La figlia del Cavaliere: Tutto questo accanirsi su una tesi insensata ha alimentato trent’anni di sospetti ... msn.com

Stragi mafia ‘93, Marina Berlusconi: Accuse a mio padre erano fango, giustizia resta un’emergenzaLa presidente Fininvest interviene dopo l’archiviazione dell’inchiesta di Firenze e all’indomani del vertice di centrodestra senza intesa con Nordio ... repubblica.it