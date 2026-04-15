Utilizzare il padre per colpire la figlia | l’esercizio di fango su Marina Berlusconi

Negli ultimi giorni si è assistito a una serie di commenti pubblici che hanno coinvolto una donna, criticata per il suo modo di parlare, la postura e il modo di sedersi. Contestualmente, sono circolate accuse e accuse indirette rivolte alla figura paterna, utilizzata come strumento per attaccare la donna. La vicenda ha attirato l’attenzione sui modi di espressione e sui mezzi impiegati per mettere in discussione una persona senza riferimenti diretti alle sue azioni.

Immaginate una donna, qualunque mestiere essa faccia, che viene pubblicamente schernita magari per il tono della sua voce, per la postura o per il modo in cui siede a un tavolo. Immaginate che le si dia della “smemorata”, che le si intimi il silenzio e che si arrivi a suggerire, con una condiscendenza ai limiti del patriarcale, che ogni sua parola sia in realtà il frutto di suggeritori occulti, poiché incapace di pensiero autonomo. Se leggessimo queste cronache riferite a una qualunque esponente del mondo progressista o a una protagonista della società civile, grideremmo – tutti – allo scandalo. Vedremmo levate di scudi, appelli alla dignità della donna e talk show trasformati in tribunali contro il “maschilismo tossico” di chi scrive.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Utilizzare il padre per colpire la figlia: l’esercizio “di fango” su Marina Berlusconi Notizie correlate La lettera di Marina Berlusconi per il referendum: “Se passa il Sì non vince mio padre ma gli italiani”In una lettera Marina Berlusconi ha difeso il Sì alla riforma e ha invitato maggioranza e opposizioni a evitare di ridurre il dibattito a un "derby... Referendum, sul sorteggio dei giudici al Csm Marina Berlusconi supera perfino il padre Silvio“L’argine all’influenza della politica all’interno del Csm è il sorteggio”, ha scritto Marina Berlusconi nella lettera affidata a Repubblica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marianna Aprile: Marina Berlusconi non scende in campo, ma governa; Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi; Del Debbio: Che errore il vertice tra i Berlusconi e Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Forza Italia, contraddetto il pluralismo dell'azienda; Paolo Del Debbio contro Piersilvio e Marina Berlusconi dopo la convocazione di Tajani a Mediaset: Errore. Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: Fantasie e body shamingMarina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano. L'imprenditrice replica al giornalista Pino Corrias accusandolo di body shaming ... virgilio.it La lettera di Marina Berlusconi per il referendum: Se passa il Sì non vince mio padre ma gli italianiIn una lettera Marina Berlusconi ha difeso il Sì alla riforma e ha invitato maggioranza e opposizioni a evitare di ridurre il dibattito a un derby tra tifoserie. FI applaude, Bonelli (Avs): È un ... fanpage.it Forza Italia non ha combattuto e Tajani si è indebolito da solo: il progetto di Marina Berlusconi per il nuovo capogruppo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-non-ha-combattuto-e-tajani-si-e-indebolito-da-solo-il-progetto-di-marina-berlusconi-per-il-n facebook Marina Berlusconi scrive a Dagospia contro il Fatto Quotidiano: “Disprezzano le donne” x.com