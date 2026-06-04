Massimo Marianella ha criticato duramente Zlatan Ibrahimovic durante una trasmissione di Sky Sport, definendolo un grande giocatore ma uno dei peggiori dirigenti. Marianella ha espresso giudizi severi sul ruolo di Ibrahimovic nel management sportivo, sottolineando le sue scelte e comportamenti come problematici. La discussione si è concentrata sul caos interno alla squadra, con Marianella che ha evidenziato le difficoltà causate dalla gestione dell'attuale dirigente.

Il clima intorno a Zlatan Ibrahimovic è sempre più caldo negli ambienti vicini al Milan: i tifosi lo criticano e lo reputano uno dei colpevoli dei risultati deludenti dei rossoneri. Nella giornata di oggi sono uscite fuori altre rivelazioni tra cui quella di un faccia a faccia acceso con Gerry Cardinale. I due stanno cercando di ricostruire il Milan da zero (qui tutte le notizie live), dopo aver fatto piazza pulita di tutti al termine della stagione. Il giornalista Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato dell'ex attaccante rossonero, oggi senior advisor per RedBird. Critica abbastanza importante sull'operato dello svedese da dirigente: ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marianella duro: “Ibrahimovic? Grande giocatore, ma uno dei peggiori dirigenti”

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