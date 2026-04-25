Massimo Marianella ha affermato che Antonio Conte lascerà il suo incarico al Napoli. Ha anche riferito che l'allenatore Italiano è uno dei due tecnici molto stimati dal club. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sul futuro della squadra e sulle valutazioni interne sui tecnici. La notizia riprende le voci di un possibile cambio in panchina in vista delle prossime stagioni.

Massimo Marianella ha detto che Antonio Conte lascerà il Napoli e che Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli. Ha anche aggiunto che il Napoli avrà un allenatore e che l’allenatore sarà italiano con la i minuscola. Poi potrebbe anche essere con la I maiuscola. A Sky Sport il giornalista che si occupa prevalentemente di calcio inglese ha detto: “Il Napoli cambierà allenatore, tutti sanno il finale del Napoli, io credo che avrà un altro allenatore il prossimo anno. Conte ha fatto qualcosa di straordinario. Perché ha vinto uno scudetto e per dove ha lasciato il Napoli”. In un successivo collegamento ha aggiunto: “il prossimo allenatore sarà italiano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marianella: “Conte andrà via, Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli”

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