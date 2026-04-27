Le critiche rivolte a Cristian Chivu sono arrivate a un livello molto forte. Nonostante le valutazioni precedenti, un attacco diretto lo definisce uno dei peggiori nel suo ruolo. La discussione si concentra sulle sue prestazioni recenti, che sono state giudicate insufficienti da alcuni esponenti del settore. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e analisti, con commenti che si focalizzano sulla sua efficacia in campo.

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© Calcionews24.com - Lo Scudetto non basta, attacco pesantissimo a Chivu: “Uno dei peggiori”

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