Maria realizza il suo sogno incontra i Metallica prima del concerto a Bologna | E’ stato incredibile

Notizia in breve

Maria ha incontrato i Metallica prima del concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna. L’incontro è durato alcuni minuti e si è svolto in un’area riservata, lontano dal pubblico. La giovane ha scattato foto con la band e ha ricevuto alcuni oggetti autografi. Dopo l’incontro, ha assistito al concerto, che si è concluso con il pubblico in piedi e un lungo applauso generale.