Maria realizza il suo sogno incontra i Metallica prima del concerto a Bologna | E’ stato incredibile
Maria ha incontrato i Metallica prima del concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna. L’incontro è durato alcuni minuti e si è svolto in un’area riservata, lontano dal pubblico. La giovane ha scattato foto con la band e ha ricevuto alcuni oggetti autografi. Dopo l’incontro, ha assistito al concerto, che si è concluso con il pubblico in piedi e un lungo applauso generale.
Bologna, 4 giugno 2026 – E’ stata una serata magica quella di ieri sera al Dall’Ara di Bologna. I Metallica – nella loro unica data italiana del loro tour mondiale, il M72 World Tour – hanno fatto impazzire 40mila persone accorse (da tutta Europa) ad assistere all’esibizione del gruppo musicale heavy metal americano. CONCERTO DEI METALLICA ALLO STADIO Maria e il sogno realizzato: “E’ stato incredibile”. Ma c’è stata una persona in particolare che ricorderà questa serata per sempre. Già perché Maria ha finalmente coronato il suo sogno. La ragazzina polacca, in cura per una patologia oncologica, infatti, non solo era tra il pubblico del Dall’Ara, ma ha anche fatto tappa nel backstage così da poter incontrare e parlare coi suoi idoli personalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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