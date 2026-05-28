Il concerto dei Metallica a Bologna il 3 giugno si avvicina e la scaletta probabile si fa più chiara. Dopo le date in Germania e Svizzera, si prevedono alcuni brani già annunciati, senza conferme ufficiali. La formazione dovrebbe eseguire pezzi storici e nuovi, ma i dettagli precisi non sono ancora stati comunicati. Non sono previsti cambiamenti significativi rispetto alle precedenti esibizioni.

Dopo le date del 24 e 27 maggio in Germania e Svizzera, la probabile scaletta dei Metallica per il concerto di Bologna del 3 giugno inizia ormai a delinearsi con una certa chiarezza. La band di San Francisco continua infatti a portare avanti la strategia di alternare brani diversi nelle varie serate del tour europeo, ma mantenendo alcuni pilastri fissi del proprio repertorio. Le ultime due setlist mostrano una struttura abbastanza precisa: apertura ad altissima velocità con “Whiplash” oppure “Creeping Death”, spazio consistente ai classici degli anni Ottanta e una presenza di pezzi più recenti come “ Lux Æterna ” e “Moth Into Flame”. Tra i brani che sembrano praticamente certi per Bologna ci sono “For Whom the Bell Tolls”, “One” ed “Enter Sandman”, immancabili colonne portanti degli show dei Metallica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Metallica a Bologna: la (probabile) scaletta del concerto

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METALLICA LA SETLIST DI BOLOGNA! (PREVISIONE)

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