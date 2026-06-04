Marffest – Festival di Filosofia al via il secondo weekend | il programma

Notizia in breve

Il secondo weekend del Marffest – Festival di Filosofia è iniziato con l’intervento dell’assessore regionale alla Cultura e altri ospiti. La manifestazione prosegue con una serie di eventi e incontri programmati fino a domenica. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori di rilievo nel settore filosofico. La rassegna si svolge in diverse location cittadine e coinvolge numerosi relatori e pubblico.