Marffest – Festival di Filosofia al via il secondo weekend | il programma
Il secondo weekend del Marffest – Festival di Filosofia è iniziato con l’intervento dell’assessore regionale alla Cultura e altri ospiti. La manifestazione prosegue con una serie di eventi e incontri programmati fino a domenica. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori di rilievo nel settore filosofico. La rassegna si svolge in diverse location cittadine e coinvolge numerosi relatori e pubblico.
Secondo weekend per il Marffest – Festival di Filosofia. In apertura l’assessore regionale alla Cultura Cutaia e tanti altri ospiti d’eccezione. Dopo l’avvio del 30-31 maggio, il MARFFEST – Festival di Filosofia di Marigliano (prodotto dall’Associazione Oltremarigliano) si prepara a vivere il suo secondo, attesissimo movimento. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, tra chiese, chiostri, cortili, palazzi storici e giardini della provincia di Napoli, la parola chiave “CONvivenze” si farà ancora più intensa, trasformando la riflessione teorica in pratica quotidiana di legame umano. Se il primo weekend ha interrogato l’incontro con l’altro e la... 🔗 Leggi su 2anews.it
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Temi più discussi: Le molte forme del vivere insieme: VIII edizione dell Festival di Filosofia Marffest; Marigliano | MARFFEST - Welcome Coffee; Marigliano, al via l’VIII MARFFEST: il Festival di Filosofia dedicato alle CONvivenze; VIII edizione del MARFFEST – Festival di Filosofia.
Secondo weekend per il Marffest, il Festival di Filosofia di Marigliano. Incontri su pace, transizione ecologica e connessione cosmologica dell'esistenza #ANSA x.com
Nel prossimo fine settimana la seconda fase del Festival di Filosofia MARFFEST, a cura e prodotto da OLTREMARIGLIANO. Una intensa serie di appuntamenti. Non mancate!! facebook
Secondo weekend per il Marffest, il Festival di Filosofia di MariglianoSabato 6 e domenica 7 giugno, il Marffest, Festival di Filosofia di Marigliano, prodotto dall'Associazione Oltremarigliano, vive il suo secondo weekend diffuso tra chiese, chiostri e palazzi storici d ... ansa.it
Secondo weekend per il Marffest – Festival di FilosofiaRoma, 4 giu. (askanews) – Dopo l’avvio del 30-31 maggio, il MARFFEST – Festival di Filosofia di Marigliano (prodotto dall’Associazione Oltremarigliano) si prepara a vivere il suo secondo, attesissimo ... askanews.it