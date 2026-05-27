A Marigliano, il festival Marffest 2026 si concentra sulla possibilità di usare la filosofia per affrontare la solitudine e migliorare la vita nei vicoli del paese. Il programma prevede dibattiti con relatori nazionali che discuteranno di come la riflessione filosofica possa favorire la convivenza civile e la socialità tra i cittadini. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e mira a coinvolgere la comunità attraverso incontri pubblici e approfondimenti tematici.

? Punti chiave Come può la filosofia trasformare i vicoli di Marigliano in laboratori civili?. Chi sono i relatori nazionali che guideranno il dibattito sulla convivenza?. Come coinvolgeranno le scuole locali nel concorso per i reel filosofici?. Quali attività pratiche permetteranno di passare dalla teoria alla pratica sociale?.? In Breve Programma tra 30 maggio e 7 giugno con relatori come Donatella Di Cesare e Giovanni Covone.. Laboratori per sette istituti scolastici locali e concorso reel per studenti delle secondarie.. Attività nei luoghi storici di Marigliano con passeggiate, concerti e cena conviviale.. Coinvolgimento di istituzioni come Consiglio Regionale Campania, UNPLI e Università Federico II. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marffest 2026: Marigliano sfida la solitudine con la filosofia

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