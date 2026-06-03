Inaugura il Biografilm Festival | il programma dei primo weekend

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno è iniziata la ventiduesima edizione del Biografilm Festival a Bologna, che si concluderà il 15 giugno. Il programma del primo weekend include film italiani e internazionali su temi di attualità, storia, letteratura, ecologia e musica. Sono previsti anche incontri con ospiti internazionali e eventi speciali. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, attirando pubblico e professionisti del settore cinematografico.