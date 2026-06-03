Inaugura il Biografilm Festival | il programma dei primo weekend
Venerdì 5 giugno è iniziata la ventiduesima edizione del Biografilm Festival a Bologna, che si concluderà il 15 giugno. Il programma del primo weekend include film italiani e internazionali su temi di attualità, storia, letteratura, ecologia e musica. Sono previsti anche incontri con ospiti internazionali e eventi speciali. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, attirando pubblico e professionisti del settore cinematografico.
Venerdì 5 giugno inizia la ventiduesima edizione di Biografilm (a Bologna fino al 15 giugno) con grandi proposte cinematografiche, ospiti internazionali ed eventi speciali: film dall’Italia e dal mondo tra attualità, storia, letteratura, ecologia e musica, con i primi cineasti in arrivo al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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