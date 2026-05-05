Estate 2026 quali sono le migliori acque per la balneazione in Italia secondo l'Arpa

Durante l'estate del 2026, le acque di balneazione italiane sono soggette a controlli regolari da parte dell'Arpa, che verifica la presenza di batteri e infezioni attraverso analisi periodiche. I risultati di questi controlli determinano la classificazione delle zone di mare adatte alla balneazione, garantendo sicurezza ai bagnanti. Le regioni costiere continuano a essere soggette a verifiche per mantenere gli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente.

Le acque di balneazione italiane vengono costantemente monitorate seguendo rigidi controlli per evitare ogni tipologia di batteri o infezione. Ma come fare per conoscere le migliori? I siti Arpa regionali pubblicano le analisi che vengono fatte periodicamente, classificando i siti di balneazione eccellenti. Tra questi, spiccano Puglia, Veneto e Sardegna con le percentuali più alte.🔗 Leggi su Fanpage.it

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