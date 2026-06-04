Il 5 giugno 2026 è stato presentato un libro scritto da Marco Marzocchella, dedicato alla gestione del patrimonio immobiliare ecclesiastico. Il testo affronta aspetti pratici e normativi legati alla gestione degli immobili appartenenti alla Chiesa. La pubblicazione si propone di offrire strumenti per amministrare al meglio queste proprietà, che includono edifici e terreni, senza entrare nel merito delle questioni legali o politiche connesse.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 05.06.2026 – Il patrimonio immobiliare ecclesiastico non è fatto solo di edifici. È fatto di storie, di carismi e di missioni che attraversano il tempo. Oggi, però, molti immobili non rispondono più alle esigenze attuali: costi di gestione sempre più elevati, normative articolate e decisioni difficili da prendere. A questo punto, tra conservare, valorizzare, trasformare o vendere, quale di queste è la strada giusta da prendere? Per tutti gli Enti Ecclesiastici che si occupano della gestione del patrimonio immobiliare, esce oggi il libro di Marco Marzocchella “CUSTODI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Marco Marzocchella lancia il libro su come gestire il patrimonio immobiliare ecclesiastico

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