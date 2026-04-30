Da conventi a hotel di lusso | la metamorfosi del patrimonio ecclesiastico

Nel 1907, quando Giacomo Della Chiesa assunse il ruolo di arcivescovo di Bologna, la Curia amministrava già un vasto patrimonio immobiliare nel centro storico della città. Negli anni successivi, molti edifici religiosi sono stati trasformati da conventi in hotel di lusso, evidenziando una tendenza di riqualificazione del patrimonio ecclesiastico. Questa evoluzione ha coinvolto diverse strutture, passando da funzioni religiose a usi commerciali e ricettivi.

Nel 1907, quando Giacomo Della Chiesa fu nominato arcivescovo di Bologna, la Curia gestiva già uno dei patrimoni immobiliari più imponenti del centro storico cittadino. Nel 1909, cinque anni prima di diventare Benedetto XV, fu proprio lui a firmare la vendita dell'ex Seminario arcivescovile di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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