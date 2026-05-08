Giornate valorizzazione patrimonio ecclesiastico | incontro dedicato a monsignor Rinaldo Camillo Rousset

Tra l’8 e il 17 maggio 2026 si svolgeranno le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, un evento nazionale che mira a promuovere e far conoscere i beni culturali della Chiesa cattolica. Durante questa iniziativa, si terrà anche un incontro dedicato a monsignor Rinaldo Camillo Rousset, figura di rilievo nel settore. La manifestazione coinvolge diverse realtà e luoghi nel paese, con l’obiettivo di far risaltare il patrimonio storico e artistico religioso.

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Dall'8 al 17 maggio 2026 tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, iniziativa nazionale dedicata alla promozione e alla conoscenza dei beni culturali della Chiesa cattolica.Il tema dell'edizione 2026, Risonanze di santità, invita a riscoprire il patrimonio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Da conventi a hotel di lusso: la metamorfosi del patrimonio ecclesiasticoNel 1907, quando Giacomo Della Chiesa fu nominato arcivescovo di Bologna, la Curia gestiva già uno dei patrimoni immobiliari più imponenti del centro... “Adotta un Monumento”: studenti protagonisti della valorizzazione del patrimonio di BrindisiBRINDISI - Torna anche quest’anno a Brindisi il progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione Le Colonne con il patrocinio del Comune di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Museo Diocesano celebra la figura di Monsignor Rousset e il patrimonio culturale ecclesiastico di Reggio Calabria; locandina_Mons. Rinaldo Camillo Rousset (1909-1926)_DEF. Diocesi: Padova, per le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico eventi su Il Canova mai vistoIn occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico 2025 (10-18 maggio 2025) promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto ... agensir.it Patrimonio ecclesiastico, approvati nove progetti restauroLa Commissione per l'esame dei progetti di restauro attinenti al patrimonio ecclesiastico, così come previsto dal Protocollo di intesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali ... ansa.it