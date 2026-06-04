Marco Bezzecchi ha rivisto la gara del Mugello dieci volte, concentrandosi sui dettagli della corsa. Ora si prepara per il weekend del GP d’Ungheria, sul circuito di Balaton Park, con l’obiettivo di mantenere i risultati ottenuti finora nel Mondiale 2026 di MotoGP. La sua presenza in pista si accompagna alla volontà di continuare a migliorare e di affrontare le prossime gare con fiducia.

Si volta pagina con la consapevolezza di poter continuare a fare bene. Marco Bezzecchi si presenta al via del weekend del GP d’Ungheria, sul circuito di Balaton Park, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di positivo mostrato finora nel Mondiale 2026 di MotoGP. Il successo conquistato al Mugello rappresenta una prova di grande maturità e forza, soprattutto alla luce delle difficoltà che avevano caratterizzato l’inizio del fine settimana toscano. Il romagnolo e l’Aprilia sono riusciti a trovare rapidamente la giusta direzione in vista della gara, costruendo un passo risultato imprendibile per tutti gli avversari. Con Kimi Antonelli... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Ho rivisto la gara del Mugello dieci volte, ma torniamo a lavorare”

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