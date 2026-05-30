Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel GP d’Italia di MotoGP al Mugello, settimo appuntamento del 2026. Il pilota ha dichiarato di aver fatto mezzo giro a occhi chiusi e ha aggiunto che è necessario continuare a lavorare. La gara si svolge sulla pista toscana, una delle più note del campionato.

Acuto Aprilia al Mugello. Marco Bezzecchi ha infatti conquistato la pole position in occasione del GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l’iconica pista toscana. Giro pazzesco per l’attuale leader della classifica piloti, intenzionato a dettare legge anche nella difficile Sprint che si correrà nel pomeriggio. Nello specifico il “Bezz” ha fermato il cronometro a 1:43.921 segnando così il nuovo record della pista precedendo la Trackhouse di Raul Fernandez, secondo con un gap di +0.224 davanti all’altra Aprilia guidata da Jorge Martin, terzo a +0.363. Una volta arrivato al parco chiuso,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bezzecchi in pole al Mugello: “Mezzo giro a occhi chiusi. Dobbiamo continuare a lavorare”

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