Marco Bezzecchi | È stata una gara tosta ho portato a casa il massimo

Durante la sesta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, disputata sul circuito di Montmeló, in Spagna, Marco Bezzecchi ha concluso la gara in quinta posizione. La corsa si è svolta in condizioni caotiche e pericolose, rendendo difficile mantenere il controllo e la concentrazione. Nonostante le difficoltà, il pilota ha dichiarato di aver dato il massimo e di aver ottenuto il risultato migliore possibile in quella circostanza.

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