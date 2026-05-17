Marco Bezzecchi | È stata una gara tosta ho portato a casa il massimo
Durante la sesta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, disputata sul circuito di Montmeló, in Spagna, Marco Bezzecchi ha concluso la gara in quinta posizione. La corsa si è svolta in condizioni caotiche e pericolose, rendendo difficile mantenere il controllo e la concentrazione. Nonostante le difficoltà, il pilota ha dichiarato di aver dato il massimo e di aver ottenuto il risultato migliore possibile in quella circostanza.
Un quinto posto al termine di una domenica caotica e spaventosa per Marco Bezzecchi al Montmeló, in Spagna, sede della sesta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Un Gran Premio sospeso in due diverse circostanze a causa degli incidenti che hanno coinvolto più centauri e che hanno avuto conseguenze pesanti soprattutto per lo spagnolo Alex Marquez e il francese Johann Zarco.È In situazioni del genere, la notizia migliore è riuscire a tagliare il traguardo senza danni. Bezzecchi, complice anche il crash che ha coinvolto Jorge Martin e Raul Fernandez, è riuscito anche a guadagnare punti preziosi in classifica. “ È stata una giornata tosta, spero che stiano tutti bene. 🔗 Leggi su Oasport.it
Marco Bezzecchi gets pole despite a late Q2 crash!
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