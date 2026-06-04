Da 1.600 a 4.000 in dieci chilometri: il miracolo della Setteponti AREZZO – Alla Marcia della Pace si è parlato di dialogo, convivenza e ponti tra i popoli. Sui numeri, invece, pare che il confronto sia ancora aperto. Secondo i dati diffusi da Rondine e riportati dalle agenzie di stampa, alla manifestazione hanno partecipato circa 4.000 persone. Secondo la Questura, invece, i partecipanti erano circa 1.600. Una differenza di appena 2.400 persone. Più o meno la popolazione di un piccolo comune che qualcuno deve essersi dimenticato di contare. Oppure ha contato due volte. Ora, che tra organizzatori e forze dell’ordine ci sia spesso qualche divergenza numerica è cosa nota. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Marcia della Pace: per la Questura erano 1.600, per Rondine 4.000. Nel dubbio, facciamo 2.800 e amici come prima

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