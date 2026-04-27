Modena 800 cittadini nel Parco della Resistenza | un tappeto di pace

Oggi a Modena, circa ottocento persone si sono radunate nel Parco della Resistenza per celebrare l'ottantesimo anniversario. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da diverse zone della città, che si sono uniti in un momento di commemorazione e riflessione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative in vigore, con il pubblico che ha ascoltato discorsi e partecipato a momenti condivisi nel parco cittadino.

? Cosa sapere 800 cittadini si riuniscono al Parco della Resistenza di Modena per l'ottantesimo anniversario.. L'evento coinvolge associazioni locali e scuole per tramandare la memoria del 25 aprile.. Circa 800 cittadini si sono riuniti ieri al Parco della Resistenza per celebrare l’ottantesimo anniversario della liberazione, portando il messaggio di pace tra i sentieri del roseto di Modena. Dopo l’importante appuntamento istituzionale che aveva la partecipazione di 3mila persone in piazza sabato scorso, la memoria del 25 aprile ha trovato una nuova dimensione comunitaria nel quartiere Q3. La giornata dedicata a Modena da 80 anni Libera è stata caratterizzata da un forte spirito di coesione, culminata con la sfilata del Tappeto di pace verso il roseto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, 800 cittadini nel Parco della Resistenza: un tappeto di pace Notizie correlate Bagno pubblico davanti al murale della Resistenza. Insorgono i cittadini: 800 firmeMatelica, 20 aprile 2026 – Continua a far discutere il bagno pubblico davanti al murale del Museo della Resistenza, a Braccano. Marcia della Pace. Dal Campo di Fossoli al parco della ResistenzaParte dal Campo di Fossoli e arriva al parco della Resistenza la marcia per la pace aperta a cittadini, associazioni e scuole che si svolge a Carpi... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Una marea di libertà sfila per le vie di Ferrara; Liberazione un tappeto di pace A Castelfranco parola ai giovani. Marcia della Pace. Dal Campo di Fossoli al parco della ResistenzaParte dal Campo di Fossoli e arriva al parco della Resistenza la marcia per la pace aperta a cittadini,... Parte dal Campo di Fossoli e arriva al parco della Resistenza la marcia per la pace aperta a ... ilrestodelcarlino.it I luoghi della Resistenza: Custodiscono le radici della nostra democrazia. Sostegno dalla RegioneIl presidente de Pascale dopo i tagli dei finanziamenti decisi dal governo Non lasceremo mai sole queste istituzioni. Plauso dei parlamentari Dem. msn.com Ieri al Parco della Resistenza e della Pace, in occasione del 25 Aprile, i nostri giovani allievi della Modern Music Academy dell’Associazione Musica Insieme APS Grugliasco hanno regalato al pubblico un pomeriggio speciale, pieno di energia, passione e mu - facebook.com facebook