VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà

Questa mattina, un gruppo di ragazzi ha iniziato una marcia da Santa Maria degli Angeli verso Assisi, portando con sé bandiere colorate della Pace. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno camminato insieme per esprimere un messaggio di speranza e solidarietà. La marcia ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, che hanno seguito il percorso lungo le strade della zona.

Sventolano i colori della bandiera della Pace. Tanti ragazzi si sono messi in marcia questa mattina da Santa Maria degli Angeli alla volta di Assisi per manifestare pacificamente nel segno della speranza e della solidarietà.La marcia rappresenta il culmine del Meeting nazionale delle Scuole di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Un ponte educativo tra Sant’Elia Fiumerapido e Wiatowice nel segno della memoria, della pace e dell’EuropaLa due giorni di incontro tra l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido e la delegazione della scuola di Wiatowice, in Polonia, ha... Agricoltori di Assisi in festa nel segno della solidarietàLa dodicesima edizione della manifestazione, simbolo della tradizione rurale del territorio, è stata l'occasione per raccogliere donazioni a sostegno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Facciamo la pace, tremila bambini e ragazzi in marcia nel centro storico; Trento, i bambini chiedono la pace; Rivarolo, studenti e associazioni in marcia per la pace; 2000 bambini in marcia per la pace nel centro di Genova: il programma. VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietàSventolano i colori della bandiera della Pace. Tanti ragazzi si sono messi in marcia questa mattina da Santa Maria degli Angeli alla volta di Assisi per manifestare pacificamente nel segno della ... perugiatoday.it Facciamo la pace, tremila bambini e ragazzi in marcia nel centro storicoGrande successo per l’iniziativa di Sant’Egidio. Appello ai Paesi in guerra: La maggioranza siamo noi, ascoltateci ... ilsecoloxix.it IN 700 A LIGNANO PER LA FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI https://www.friulioggi.it/lignano-sabbiadoro/festa-diocesana-ragazzi-lignano-17-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook . @Inter, Chivu: “Nella ripresa siamo cresciuti tanto. Quando i ragazzi riescono a sbloccare la partita poi si divertono” x.com