Marche prive di futuro senza occupazione di qualità e welfare | l' affondo della Uil su denatalità e lavoro femminile

La Uil evidenzia che le Marche rischiano di perdere il loro futuro senza migliorare l’occupazione di qualità e il welfare. La denatalità e il lavoro femminile sono al centro del problema, secondo l’organizzazione sindacale. La situazione demografica in Italia, definita come inverno demografico, non riguarda solo le statistiche ma anche le conseguenze economiche e sociali. La regione, come il resto del Paese, si trova di fronte a sfide legate alla tenuta del tessuto sociale e lavorativo.

ANCONA - L’inverno demografico che sta attraversando l’Italia non è soltanto una questione statistica, ma rappresenta una delle principali emergenze economiche e sociali del Paese. Lo segnala la Uil Marche analizzando il Rapporto Istat annuale 2026, che fotografa una realtà preoccupante: nel 2025. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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