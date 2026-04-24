Il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala, tappa della Diamond League dedicata alle corse veloci. Tra gli atleti in pista ci sarà anche Marcell Jacobs, che ha confermato la sua partecipazione. La manifestazione vedrà anche la presenza di altri grandi sprinter, tra cui uno dei principali rivali. La gara sui 100 metri rappresenta un momento importante per il rilancio dell’atleta italiano, reduce da alcune stagioni complicate.

Marcell Jacobs ha calato la maschera: sarà una delle grandi stelle al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sul rettilineo della Capitale, tornando a prendere parte a un evento del massimo circuito internazionale itinerante a 643 anni dall’ultima volta, che ormai risale all’agosto 2024, quando si concesse al pubblico della Città Eterna dopo il quinto posto conseguito ai Giochi di Parigi 2024. Il velocista lombardo avrà l’occasione di sfidare lo statunitense Noah Lyles, quattro volte Campione del Mondo sul mezzo giro di pista e Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri, in attesa di scoprire il cast completo di quella che sarà la gare regina del meeting intitolato alla memoria del compianto Pietro Mennea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs torna in gara! Golden Gala da brividi, 100 metri per il rilancio. E ci sarà Lyles…

Notizie correlate

Leggi anche: Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a Roma

Noah Lyles al Golden Gala: il re dei 100 metri infiamma RomaCosa: Partecipazione del campione olimpico Noah Lyles alla 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Altra spy story dopo Tortu e Jacobs, cimici e polizia in sede Fidal: Mei respinge le accuse e punge...Binaghi; Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100; Marc Jacobs beauty verso il comeback a giugno 2026; Chituru Ali torna in azzurro: guiderà la 4×100 alle World Relays 2026.

Golden Gala clamoroso: Marcell Jacobs torna a Roma, sfida totale con Noah Lyles nei 100 metriROMA – Adesso diventa una delle gare più attese dell’intera stagione. Marcell Jacobs torna al Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno e troverà in corsia Noah Lyles, campione olimpico in carica dei 100 ... msn.com

Marcell Jacobs contro Noah Lyles al Golden Gala 2026: il ritorno alle gare del Campione azzurro a Roma • AtleticaIl campione Olimpico di Tokyo 2020 ha annunciato la sua prima gara dell’anno sui 100m: la tappa italiana della Diamond League 2026, dove gareggerà anche l'oro Olimpico in carica. olympics.com

Dopo lo scandalo Equalize e i dossieraggi contro Marcell Jacobs, scoppia il caso nella sede della Fidal. La polizia nell'ufficio del segretario generale Londi, il presidente Mei convoca il Consiglio d'urgenza: «Preferisco non fare alcun commento» facebook