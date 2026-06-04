Maranello Motor Fantafest tra la DeLorean di Ritorno al Futuro e la voce italiana di Spider-Man
Sabato 6 e domenica 7 giugno a Maranello in Piazza Libertà e Via Stradi è in programma la quarta edizione del Maranello Motor Fantafest, il festival del fumetto e dei motori, organizzato dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dal Comune di MaranelloDurante le due giornate concerti, spettacoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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A Maranello Motor FantaFest in entrambe le giornate potrete mettervi alla prova con un workshop gratuito di montaggio model kit Sabato 6 e Domenica 7 Giugno lungo Via Stradi - presso lo stand di @basebianca Model kit e workshop gratuiti, fino ad esau facebook
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