Spider-Man | il ritorno di Tom Holland tra solitudine e mutazione

Marvel Studios e Sony Pictures hanno diffuso il primo trailer e la trama di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film della saga con Tom Holland. La pellicola rappresenta il ritorno dell’attore nel ruolo dell’Arrampicamuri e si concentra su temi di solitudine e trasformazione. La produzione è programmata per uscire prossimamente, senza ancora una data di uscita ufficiale.

Marvel Studios e Sony Pictures hanno presentato il primo trailer e la trama ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga che vedrà il ritorno di Tom Holland. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, raggiungerà le sale cinematografiche il 29 luglio 2026. La narrazione si colloca quattro anni dopo gli eventi narrati in Spider-Man: No Way Home. Peter Parker affronta una realtà radicalmente mutata: l’eroe vive ora in solitudine nella metropoli di New York, avendo scelto deliberatamente di cancellare il proprio legame con ogni persona cara per proteggerla. Questa condizione di isolamento, unita all’impegno totale nella difesa della città, porterà il protagonista a subire una trasformazione fisica inaspettata che minaccia la sua stessa sopravvivenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spider-Man: il ritorno di Tom Holland tra solitudine e mutazione Spider Man Brand New Day Trailer #spiderman #spidermanbrandnewday #trailer #marvel Notizie correlate Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo"L'interprete dell'eroico Peter Parker ha condiviso un aggiornamento e qualche anticipazione sul film della Sony tratto dai fumetti Marvel. Spider-Man: Sony svela entusiasmo per “Brand New Day”, il film più sorprendente della saga di Tom Holland.Il futuro di Spider-Man sul grande schermo si preannuncia “sorprendente”, secondo le parole del CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, che ha visionato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day — trailer e sinossi del ritorno di Tom Holland al cinema; Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo; Spider-Man corre ai ripari, a tre mesi dall'uscita del nuovo film devono rigirare delle scene (e i fan sono preoccupati); Marvel's Spider-Man 3 si trova nel vivo dello sviluppo? Ben Jordan ha iniziato la motion capture per il ritorno come Peter Parker. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, le prime immagini anticipano grandi ritorni per il filmScopri le prime scene di Spider-Man Beyond the Spider-Verse: Miles affronta il suo doppio nel finale della trilogia. cinefilos.it Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ecco le nuove immagini con la data d’uscita ed i primi dettagli della tramaL'attesa per il capitolo finale di Spider-Man è quasi finita. Sony ha ufficializzato l'arrivo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ... 4news.it