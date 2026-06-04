Manutenzione aree incolte e siepi ordinanza sindacale | obbligo di taglio entro i 20 centimetri

Il Comune di Agrigento ha emesso un'ordinanza che impone ai proprietari di terreni incolti e spazi verdi di effettuare il taglio delle siepi e delle piante, mantenendole entro i 20 centimetri di altezza. La disposizione riguarda soprattutto le aree vicino a case e strade pubbliche. La mancata osservanza comporta sanzioni previste dalla normativa locale.

Il Comune di Agrigento ha emanato un'ordinanza sindacale che impone ai proprietari di aree private, terreni incolti e spazi verdi di provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle proprie aree, con particolare riguardo a quelle in prossimità di civili abitazioni e strade comunali. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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