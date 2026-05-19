Scatta l' ordinanza per la pulizia e la manutenzione di terreni e aree private a Fossacesia

A Fossacesia è stata firmata un'ordinanza che impone interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza di terreni e aree private situate lungo strade e spazi pubblici. La decisione, presa dal sindaco e predisposta dalla polizia locale, mira a prevenire situazioni di degrado e rischi legati a terreni non curati. L'ordinanza stabilisce tempi e modalità per l'esecuzione di queste operazioni, coinvolgendo direttamente i proprietari delle aree interessate.

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