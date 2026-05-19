Scatta l' ordinanza per la pulizia e la manutenzione di terreni e aree private a Fossacesia

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fossacesia è stata firmata un'ordinanza che impone interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza di terreni e aree private situate lungo strade e spazi pubblici. La decisione, presa dal sindaco e predisposta dalla polizia locale, mira a prevenire situazioni di degrado e rischi legati a terreni non curati. L'ordinanza stabilisce tempi e modalità per l'esecuzione di queste operazioni, coinvolgendo direttamente i proprietari delle aree interessate.

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Interventi obbligatori di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza di terreni e aree private prospicienti o confinanti con strade e spazi pubblici a Fossacesia: lo dice un'ordinanza firmata dal sindaco Di Giuseppantonio e predisposta dalla polizia locale che nasce dall’esigenza di prevenire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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