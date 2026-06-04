Manifestazioni Propal scattano decine di denunce e sanzioni | Niente fermerà la lotta contro guerra e genocidio
Le forze dell'ordine hanno denunciato decine di persone e applicato sanzioni durante le manifestazioni a sostegno della Palestina, svoltesi negli ultimi mesi in città e periferia. Le proteste sono proseguite nonostante i divieti, con alcuni partecipanti che hanno violato le restrizioni. La polizia ha riferito che la mobilitazione contro guerra e genocidio continuerà. Nessun fermo è stato comunicato. Le autorità hanno intensificato i controlli per gestire le manifestazioni future.
Arrivano novità riguardo alle manifestazioni che, nei mesi scorsi, hanno punteggiato la città e la sua periferia di manifestazioni e corteo a sostegno della Palestina. La rete studentesca costituita nel 2025 con questo obiettivo nel corso dell'incontro pubblico organizzato nella tarda mattinata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CROTONE: MANIFESTAZIONE PACIFICA PER LA PALESTINA
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