Guida ubriaco e si schianta contro le auto in sosta poi aggredisce i poliziotti | scattano denunce e sanzioni

Un uomo alla guida di un’auto in stato di ebbrezza ha perso il controllo del veicolo, urtato la base in cemento di una rotatoria e si è schiantato contro alcune vetture parcheggiate. Dopo l’incidente, ha aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. Sono scattate le denunce e le sanzioni previste dalla legge. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi durante l’episodio.

ANCONA– Alla guida in stato di ebbrezza perde il controllo dell’auto, urta la base in cemento di una rotatoria e si schianta contro alcune vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada. A finire nei guai un uomo di 45 anni, di origine extracomunitaria. L’intervento della polizia è avvenuto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “È morto”: si schianta in Porsche contro le auto in sosta, poi la terribile scoperta. Chi c’era a bordoUn incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 29 marzo nel centro di Milano è costato la vita a un ragazzo di 21 anni. Leggi anche: Si schianta contro un'auto in sosta e poi scappa, rintracciato dai vigili Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guida ubriaco, 43enne denunciato; Su uno scooter senza assicurazione, ubriaco e con la cocaina: era ai domiciliari a Calcinato - BresciaToday; Pozzolo Formigaro, guida ubriaco lo scuolabus, fermato: paura fra gli studenti; Barrali, guida ubriaco e senza patente, già revocata: denunciato 41enne. Guida pericolosamente in A14, fermato dalla polizia: era ubriaco e con 176 kg di hashish in autoLa polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri controlli ... fanpage.it Ubriaco alla guida, si schianta sulla recinzione di una casaPORTO VIRO (ROVIGO) - I carabinieri della Compagnia di Adria hanno svolto un servizio straordinario di controllo denunciando due persone alla Procura della Repubblica e segnalandone ... ilgazzettino.it Un 51enne è stato fermato tra Rimini e Bologna perché guidava all’impazzata. La polizia ha poi scoperto che, oltre ad essere ubriaco, stava trasportando 176 chili di hashish. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Emilia-Roma - facebook.com facebook Guida ubriaco e senza patente, tenta la fuga poi cerca di danneggiare l'auto dei militari x.com