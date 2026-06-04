Manfredonia l’ultimo saluto ad Antonio | chiesa gremita per il 14enne

Notizia in breve

A Manfredonia, la chiesa è stata affollata per il funerale di un ragazzo di 14 anni. L’incidente che ha coinvolto il quindicenne alla guida di un motociclo è ancora sotto indagine. Il giovane conducente è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulla dinamica. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto al ragazzo.