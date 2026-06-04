Manfredonia l’ultimo saluto ad Antonio | chiesa gremita per il 14enne
A Manfredonia, la chiesa è stata affollata per il funerale di un ragazzo di 14 anni. L’incidente che ha coinvolto il quindicenne alla guida di un motociclo è ancora sotto indagine. Il giovane conducente è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulla dinamica. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto al ragazzo.
Come ha causato l'incidente il quindicenne alla guida del motociclo?. Chi è il giovane conducente attualmente ricoverato in gravi condizioni?. Cosa ha stabilito la Procura per i minorenni di Bari?. Quali rischi concreti emergono dall'uso dei motori tra i giovanissimi?.? In Breve Incidente avvenuto il 2 giugno nella località Posta del Fosso. Responsabile quindicenne ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Procura per i minorenni di Bari indaga per omicidio stradale. Dirigente scolastica Lara Vinciguerra presente ai funerali nella Cattedrale di San Lorenzo Maiorano. Manfredonia piange Antonio: la Cattedrale di San Lorenzo Maiorano gremita per l’ultimo saluto al quattordicenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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