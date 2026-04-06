Chiesa gremita per l' ultimo saluto alla 15enne Sofia

Una chiesa affollata ha accolto l'ultimo saluto alla quindicenne di Maddaloni, Sofia Di Vico, deceduta a Roma a causa di uno shock anafilattico. La giovane si trovava in città per un torneo sportivo con le compagne di squadra e si trovava a cena con loro quando ha accusato il malore. La comunità si è riunita per rendere omaggio alla ragazza, la cui scomparsa ha suscitato dolore tra amici e familiari.

Lutto cittadino e Gonfalone del Comune all'Annunziata per le esequie. Alcuni ragazzi hanno indossato magliette dedicate all'amica scomparsa Nella chiesa dell'Annunziata i genitori della piccola e i nonni affranti dal dolore per la perdita. Tantissime le persone presenti tra cui le compagne di squadra e i compagni del liceo “Cortese”. Alcuni hanno indossato una maglietta bianca con la scritta ‘Ciao Boss’ e il numero ‘30’. Tutti hanno voluto ricordare la 15enne Sofia come una brava ragazza, solare e gentile, sempre disponibile con tutti e che amava il basket e lo sport. All'uscita della bara bianca dalla chiesa le compagne di squadra hanno fatto alcuni palleggi con i palloni da basket così da far risuonare quel suono così familiare e che riempiva tanti momenti della vita di Sofia. 🔗 Leggi su Casertanews.it Il funerale di Franco Amoroso, lasciato a terra in Pronto soccorso: chiesa gremita per l’ultimo salutoSenigallia (Ancona), 28 gennaio 2026 – Una chiesa gremita quella che oggi ha dato l’ultimo saluto a Franco Amoroso, il 60enne deceduto lunedì a causa... Nella chiesa ortodossa di Pescara l'ultimo saluto alla giovane mamma morta in un incidente sulla A25E’ il giorno dell’ultimo saluto a Sidonia Nicoleta Paun, la giovane mamma 36enne di origini rumene residente a Montesilvano deceduta a seguito di un... A Maddaloni i funerali di Sofia Di Vico Temi più discussi: Tenebrae factae sunt, la chiesa di Santa Caterina gremita per una serata di preghiera; Chiesa gremita per 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce'; Katja Moret investita e uccisa da un ubriaco, chiesa gremita per i funerali: Destino ingiusto, ci mancherai; Cesena, chiesa gremita per l’addio a Glauco Igor Prati dopo il tragico incidente in moto VIDEO. Chiesa gremita per l'ultimo saluto alla 15enne SofiaLutto cittadino e Gonfalone del Comune all'Annunziata per le esequie. Alcuni ragazzi hanno indossato magliette dedicate all'amica scomparsa ... casertanews.it A Maddaloni l’ultimo saluto a Sofia Di VicoLa città del Casertano si è fermata per i funerali della quindicenne giocatrice di volley morta a Ostia dopo una cena con la squadra probabilmente per uno ... napoli.repubblica.it Gremita fino all'inverosimile la chiesa madre di Sant'Egidio per questo straordinario evento #MelitoIrpino facebook Cesena, chiesa gremita per l’addio a Glauco Igor Prati dopo il tragico incidente in moto VIDEO x.com