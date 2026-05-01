Nella chiesa parrocchiale si sono riuniti amici e familiari per dare l’ultimo saluto a Lucia Tognela. La bara di legno chiaro è stata posizionata al centro, decorata con un cuscino di fiori dai toni delicati. Alla cerimonia sono presenti il marito, i figli, i parenti e altri conoscenti. La chiesa era piena di persone che hanno partecipato al momento di addio.

La bara di legno chiaro sormontata da un cuscino di fiori dai colori tenui. Il marito, i figli, i parenti e gli amici. Compaesani e persone di Villa di Tirano, il paese di origine, che magari neppure la conoscevano se non di vista, ma hanno voluto esserci, tanto la tragedia li ha colpiti. Anche i manifesti funebri che tappezzano i muri del paese svelano che bella persona fosse: una donna amata, attiva, con tante passioni. I funerali in chiesa, la parrocchiale di San Siro che già si sapeva non avrebbe potuto contenere tutti, ieri pomeriggio hanno rappresentato in qualche modo il primo momento di dolorosa, dolorosissima "normalità" dopo una settimana esatta all’insegna dell’orrore e dell’incredulità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Lucia Tognela. Gremita la chiesa parrocchiale

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