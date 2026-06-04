Maneskin Stefano De Martino vuole la reunion a Sanremo 2027 | Per lanciare al meglio il nuovo format

Stefano De Martino ha dichiarato che vorrebbe una reunion dei Maneskin a Sanremo nel 2027, con l’obiettivo di promuovere un nuovo format. La possibilità di rivedere la band sul palco del Teatro Ariston viene considerata sempre più realistica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o modalità dell’evento, né sono state annunciate conferme ufficiali. La proposta si inserisce nel contesto di iniziative di rilancio e innovazione del festival.

La reunion dei Maneskin sul palco del Teatro Ariston nel 2027 sembra sempre più una prospettiva concreta. A lanciare l’indiscrezione, qualche settimana fa era stato Fiorello, che aveva raccontato di un incontro con due dei componenti della band, Ethan e Thomas, sugli spalti dello stadio del. 🔗 Leggi su Today.it

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