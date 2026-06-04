Un nuovo indizio sui social suggerisce che i Maneskin potrebbero essere già al lavoro su nuova musica. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma alcune attività sui profili del gruppo alimentano questa possibilità. La band non ha ancora annunciato ufficialmente il ritorno in studio, ma l’indizio indica un’attività in corso. I fan hanno notato alcuni post e aggiornamenti che potrebbero riferirsi a nuove registrazioni. Al momento, non ci sono altre conferme o dettagli ufficiali sulla fase attuale del gruppo.

La reunion dei Maneskin sembra essere sempre più vicina. E' comparso infatti un nuovo indizio social che lo lascia intuire I Maneskinstanno tornando e non si esclude neppure che stiano già registrando nuova musica.A giudicare da alcuni indizi social i fan della band non escludono in nessun modo che il gruppo musicale sia già pronto a lanciare nuove canzoni. In molti sono stati a notare la foto di Fabrizio Ferraguzzo, storico manager e produttore della band, in cui si vede unavilla in California che sarebbe identica alla location dove i Maneskin hanno registrato l’albumRush!. La presenza di Ferraguzzo nella zona americana fa ipotizzare che il gruppo si starebbe già preparando per incidere di nuovo insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maneskin, l’indizio sui social che fa intuire la reunion: il gruppo sta già incidendo nuova musica?

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