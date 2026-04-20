Confindustria | Scenario peggiorato lo choc energia sta già incidendo

Confindustria ha comunicato che, a causa della crisi nel Golfo, le imprese italiane potrebbero sostenere costi energetici supplementari di 7 miliardi di euro nel 2026, portando la spesa totale a circa 21 miliardi in uno scenario più negativo. L'organizzazione ha sottolineato che l’attuale scenario ha già avuto un impatto sull’energia, contribuendo a un peggioramento della situazione rispetto alle previsioni precedenti.

Roma, 20 aprile 2026 – Confindustria lancia l’allarme: con la crisi del Golfo la nuova bolletta energetica delle imprese italiane può valere 7 miliardi in più nel 2026, fino a toccare quota 21 miliardi nello scenario peggiore. Sullo sfondo c’è lo stretto di Hormuz ancora chiuso, il termometro più sensibile della tensione tra Usa e Iran, con petrolio e gas di nuovo in corsa e le Borse europee in arretramento. Il messaggio che arriva dal Centro studi di viale dell’Astronomia è netto: lo choc energetico sta già entrando nei numeri dell’economia reale. Calano la fiducia delle famiglie, si indeboliscono le attese sull’industria, rallentano i servizi, mentre risalgono i tassi sovrani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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