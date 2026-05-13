colpaccio de martino reunion maneskin sul palco di sanremo

È bastata una soffiata di Fiorello durante la sua «Pennicanza» per riaccendere il fuoco dei fan. I Måneskin torneranno insieme sul palco di Sanremo 2027 sotto l'egida di Stefano De Martino. Sicuramente c'è lo zampino di Fabrizio Ferraguzzo, storico manager della band romana e collaboratore del futuro dominus del Festival. Dopo una pausa di riflessione e progetti solisti con fortune alterne, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno deciso di riabbracciare il loro progetto originario per incendiare di nuovo la scena rock. Dopo mesi di voci sussurrate tra backstage, interviste evasive e fan detective sui social, la favola rock più improbabile d'Italia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Argomenti più discussi: Sanremo 2027, colpaccio di Stefano De Martino che si assicura la reunion dei Maneskin, l’annuncio di Fiorello; Sanremo 2027: news, curiosità, anteprime, rumors sul prossimo Festival della canzone italiana.

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