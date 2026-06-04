Mandello del Lario | nuove regole per lido e molo contro il degrado

Notizia in breve

A Mandello del Lario sono state introdotte nuove regole per il lido e il molo per contrastare il degrado. L'accesso al molo per i non residenti sarà soggetto a restrizioni, mentre i minorenni che non vivono in zona avranno limitazioni specifiche. Le nuove disposizioni mirano a regolamentare l’uso delle aree e a ridurre gli abusi, senza dettagli sui criteri di accesso o le restrizioni precise. Le modifiche sono state approvate dalle autorità locali.