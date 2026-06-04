Mandello del Lario | nuove regole per lido e molo contro il degrado
A Mandello del Lario sono state introdotte nuove regole per il lido e il molo per contrastare il degrado. L'accesso al molo per i non residenti sarà soggetto a restrizioni, mentre i minorenni che non vivono in zona avranno limitazioni specifiche. Le nuove disposizioni mirano a regolamentare l’uso delle aree e a ridurre gli abusi, senza dettagli sui criteri di accesso o le restrizioni precise. Le modifiche sono state approvate dalle autorità locali.
Come cambierà l'accesso al molo per i non residenti?. Quali restrizioni colpiscono i minorenni che non vivono in zona?. Chi dovrà rispondere legalmente dei comportamenti dei giovani turisti?. Perché il sindaco chiede un intervento diretto alle ferrovie?.? In Breve Petizione di 1.600 cittadini spinge verso nuove norme di decoro e sicurezza.. Minori non residenti di Abbadia o Lierna devono essere accompagnati da adulti.. Due steward monitoreranno i giardini sul lago per controllare i visitatori.. Sindaco chiede al prefetto Paolo Ponta controlli più severi sulle linee ferroviarie.. Mandello del Lario reagisce con nuove norme per limitare l’accesso ai giovani e proteggere la quiete del lago. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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