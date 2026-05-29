guerra legale sul molo monterosso aziende al tar contro le nuove regole

Notizia in breve

A Monterosso, due aziende hanno presentato ricorso al Tar contro le nuove regole sulle attività marittime e portuali. La disputa riguarda le modifiche introdotte per regolare le attività sul molo capoluogo. Le parti coinvolte hanno avviato una battaglia legale, inviando documenti e memorie, senza che siano stati ancora fissati udienze o decisioni definitive.