Guerra legale sul molo Monterosso aziende al Tar contro le nuove regole

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monterosso, due aziende hanno presentato ricorso al Tar contro le nuove regole sulle attività marittime e portuali. La disputa riguarda le modifiche introdotte per regolare le attività sul molo capoluogo. Le parti coinvolte hanno avviato una battaglia legale, inviando documenti e memorie, senza che siano stati ancora fissati udienze o decisioni definitive.

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Guerra a colpi di carte bollate a Monterosso sul nuovo regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel molo capoluogo. Le nuove norme approvate dal consiglio comunale guidato dal sindaco Francesco Sassarini sono state impugnate al Tribunale amministrativo regionale da un gruppo di aziende titolari dell’autorizzazione per l’attività di noleggio e locazione nell’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre che, sulla base di quel nuovo regolamento, si vedrebbero impedita ogni attività nel molo capoluogo. Il via libera del Consiglio comunale di Monterosso è arrivato lo scorso 8 aprile, mentre il ricorso delle aziende – nell’ordine, Affittacamere San Giorgio di Livadoti Cristiano, Giacomo Aguiari, B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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