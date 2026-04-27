A Pesaro, da venerdì 24 aprile entreranno in vigore nuove regole sul lungomare Nazario Sauro, con l’obiettivo di ridurre il degrado e migliorare l’ordine pubblico. Le disposizioni riguardano principalmente il divieto di stazionare in alcune aree e l’uso di determinati strumenti o comportamenti, al fine di prevenire situazioni di caos e di degrado lungo la zona costiera. Le autorità hanno comunicato che le misure resteranno in vigore fino a nuove disposizioni.

? Cosa sapere Pesaro impone nuove regole sul lungomare Nazario Sauro a partire da venerdì 24 aprile.. I gestori dovranno garantire pulizia e vigilare sul consumo di alcol da asporto.. Da venerdì 24 aprile, il lungomare Nazario Sauro a Pesaro affronta trenta giorni di nuove regole stringenti per limitare il consumo di alcol da asporto e garantire la pulizia delle aree pubbliche. La decisione è stata presa dal sindaco Biancani insieme all’assessora alla Sicurezza Mengucci e all’assessore alle Attività Economiche Galeazzi. Il provvedimento risponde a un degrado che ha colpito la zona, specialmente durante le ore notturne del fine settimana scorso, quando l’affollamento causato da gruppi di ragazzi ha portato a una gestione errata dei rifiuti e al mancato rispetto della proprietà, sia privata che pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, stop al caos sul lungomare: nuove regole contro il degrado

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