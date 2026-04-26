Trastevere aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri

A Trastevere, un uomo ha aggredito una donna prima di minacciare i carabinieri con un coltello. Gli agenti sono intervenuti e hanno gestito la situazione. Al momento, non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’incidente. La vicenda si è svolta in un quartiere molto frequentato, attirando l’attenzione degli abitanti e delle forze dell’ordine. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ha aggredito una donna e successivamente ha minacciato i carabinieri con un coltello. I fatti sono accaduti a Trastevere. Protagonista un 44enne ucraino.L'uomo, infatti, è stato segnalato per il suo atteggiamento violento. All'arrivo dei carabinieri non si è placato. Anzi, ha opposto resistenza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Aggredisce una donna con un coltello: arrestatoUn uomo di origini pakistane ha aggredito una donna fuori da una pasticceria ad Aviano. Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.