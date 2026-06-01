Aggredisce una donna e poi tenta di fuggire insultando i carabinieri | arrestato un uomo

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Domodossola dopo aver aggredito una donna, causandole lesioni. Durante l’intervento, ha insultato e resistito ai militari, tentando di fuggire. È stato portato in cella con l’accusa di minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

I carabinieri di Domodossola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 39 anni del posto, accusato di minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 30 maggio.L'aggressione nel locale e l'inseguimentoIntorno alle 22, tre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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