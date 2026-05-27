Bremer difficile ma non impossibile può essere il nome giusto per l’Inter? Pro e contro del difensore brasiliano
Bremer è considerato un possibile acquisto per l’Inter nel mercato estivo. Il difensore brasiliano presenta caratteristiche che potrebbero adattarsi alla squadra, ma ci sono anche dubbi sulla compatibilità e sui costi. La trattativa è complessa e richiede valutazioni da parte del club. Finora, non sono stati annunciati accordi definitivi. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni e dalle valutazioni tecniche e finanziarie del club.
di Stefano Cori Bremer è uno dei nomi finito in orbita Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo, pro e contro del brasiliano. Il calciomercato si accende con una clamorosa indiscrezione che vede Gleison Bremer nel mirino dell’Inter. Il difensore brasiliano, attualmente in forza alla Juventus, è diventato uno dei nomi per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. Sebbene il calciatore sia legato ai bianconeri da una clausola rescissoria importante, i margini per una trattativa potrebbero essere più aperti del previsto. Le cifre dell’affare e la posizione della Juventus. Dal punto di vista economico, il contratto di Bremer prevede una clausola rescissoria di 58 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bremer, tra cessione e rinnovo del contratto. Tutti i possibili scenari per il futuro del difensore brasiliano
Bremer celebra così la vittoria sul Bologna: il messaggio del difensore brasiliano accende i tifosi della Juventus – FOTODopo la recente vittoria casalinga contro il Bologna, il difensore brasiliano ha condiviso un messaggio di festeggiamento sui social.
Temi più discussi: Bremer, il mentore che non ti aspetti: Mi diceva sempre.... Poi l'incubo: Lì mi sono preoccupato; Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Bremer: come può cambiare il mercato della Juventus senza Champions League; Brasile, ecco i 26 per i Mondiali: Neymar c'è. Due dalla Serie A. Ancelotti: Possiamo vincere; Nuovo infortunio, la Juve perde ancora pezzi: derby o Murphy? Spalletti costretto a cambiare così.
Bremer difficile ma non impossibile, può essere il nome giusto per l’Inter? Pro e contro del difensore brasilianoBremer è uno dei nomi finito in orbita Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo, pro e contro del brasiliano Il calciomercato si accende con una clamorosa indiscrezione che vede Gleison Breme ... msn.com
Sarò antiquato ma a me un allenatore che non cura l'organizzazione difensiva non piace, direte che è colpa dei giocatori, ma anche Bremer si ritrova sempre uno contro uno a campo aperto, così sarebbe difficile anche per Baresi, Nesta e Cannavaro. x.com
L'Inter su Bremer: contatti concreti con l'entourage Lo cederesta mai ai nerazzurri per una cifra inferiore alla clausola? La notizia completa nel primo commento facebook
Inter, dopo Bremer rispunta Cambiaso: ecco la verità | ESCLUSIVODue giocatori della Juventus accostati al mercato dell'Inter. Le ultime sul brasiliano Bremer e sul terzino Cambiaso in nerazzurro ... interlive.it