La strada Sp174 tra Lazzate e Rovellasca presenta evidenti segni di degrado, secondo quanto segnalato dall’Associazione 2nove9. La mancanza di manutenzione adeguata rende il tratto pericoloso per gli automobilisti. L’associazione ha scritto alle province di Como e Monza e Brianza, evidenziando le condizioni precarie della carreggiata. La strada mostra buche e segni di usura che aumentano il rischio di incidenti.

L’ Associazione 2nove9 – Vittime Incidenti Stradali ha scritto alle province di Como e di Monza e Brianza per lo stato di degrado in cui versa la Sp174 tra Lazzate e Rovellasca. Guard rail danneggiati e aperti, manutenzione inesistente e situazione di pericolo soprattutto per ciclisti e motociclisti. "La documentazione inoltrata – spiega una nota – evidenzia criticità infrastrutturali particolarmente rilevanti, tra cui barriere in legno ammalorate e deteriorate, caratterizzate da elementi lignei fratturati e appuntiti che, in caso di impatto o semplice contatto, potrebbero provocare lesioni gravissime o addirittura risultare fatali soprattutto per motociclisti e ciclisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manca la manutenzione: "La Sp174 è pericolosa"

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