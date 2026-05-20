Durante la trasmissione La Pennicanza, l’attore e conduttore ha aperto la programma con una presentazione musicale, accompagnato da Fabrizio Biggio. La canzone scelta è stata Bangaranga, vincitrice dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. La scelta musicale ha creato un momento di sorpresa tra il pubblico e i presenti in studio, in un contesto in cui sono stati fatti riferimenti ironici a Sal Da Vinci. La trasmissione ha poi proseguito con altri interventi e discussioni.

Fiorello e Fabrizio Biggio “osano” iniziare La Pennicanza sulle note di Bangaranga di Dara, vincitrice della 70° edizione dell’Eurovision Song Contest, non curanti dello sgarro a Sal Da Vinci (ovviamente in senso ironico). Fiorello, il regalo particolare per il suo compleanno. Fiorello coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri di compleanno il 16 maggio e racconta di aver ricevuto un pacco confezionato in maniera particolare: “C’erano dentro 4 bottiglie di vino pregiato e 2 bottiglie d’olio pregiatissimo, perché lui ha gli ulivi lì a Cologno Monzese. Sul bigliettino ‘Tantissimi auguri, da Pier Silvio Berlusconi’ Grazie Pier Silvio!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione pericolosa su Jovanotti e Alfa

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Claudio Cecchetto tra Sanremo, Fiorello e Jovanotti - La volta buona 05/01/2026

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