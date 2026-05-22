La grotta delle Maldive? Buia e pericolosa Ecco come ci si allena per non perdersi là sotto

Tre speleosub finlandesi si sono allenati in una grotta situata nel centro Italia, descrivendo l’ambiente come buio e pericoloso. Durante l’addestramento, hanno affrontato percorsi complessi e condizioni di scarsa visibilità, rispettando procedure di sicurezza molto rigorose. L’obiettivo era migliorare le tecniche di orientamento e gestione del rischio in ambienti sotterranei. L’attività si è svolta sotto la supervisione di esperti del settore, e i partecipanti hanno documentato l’esperienza attraverso immagini e registrazioni video.

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