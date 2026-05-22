La grotta delle Maldive? Buia e pericolosa Ecco come ci si allena per non perdersi là sotto
Tre speleosub finlandesi si sono allenati in una grotta situata nel centro Italia, descrivendo l’ambiente come buio e pericoloso. Durante l’addestramento, hanno affrontato percorsi complessi e condizioni di scarsa visibilità, rispettando procedure di sicurezza molto rigorose. L’obiettivo era migliorare le tecniche di orientamento e gestione del rischio in ambienti sotterranei. L’attività si è svolta sotto la supervisione di esperti del settore, e i partecipanti hanno documentato l’esperienza attraverso immagini e registrazioni video.
Roma, 22 maggio 2026 – I tre speleosub finlandesi – Jenni Westerlund, Sami Paakkarinen e Patrik Grönqvist – intervenuti alle Maldive per recuperare i corpi dei sub italiani morti hanno raccontato che l’acqua è talmente limpida che anche a 60 metri in fondo al mare c’è molta luce: “Finché non si entra nella grotta, non si ha la percezione di trovarsi in un ambiente pericoloso”. A raccontarlo è Cristian Pellegrini, responsabile di Dan Europe, l’associazione subacquea internazionale che in questi giorni ha coordinato le operazioni. Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia successo di preciso a Monica Montefalcone, docente di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia, solo cinque minuti per uscire»
Leggi anche: Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime foto
La tragedia dei cinque sub italiani morti nella grotta sommersa delle Maldive: indagini, dolore e domande ancora aperte lavocedelpatriota.it/la-tragedia-de… via @vocedelpatriota x.com
Una grotta impegnativa, una fine drammatica, un recupero pericoloso. Dopo il ritrovamento dei corpi dei cinque sub italiani alle Maldive, è il momento delle ricostruzioni. I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quand facebook
Prime immagini di salvataggio dall'interno della Grotta delle Maldive reddit
La grotta delle Maldive? Buia e pericolosa. Ecco come ci si allena per non perdersi là sottoParla Cristian Pellegrini di Dan Europe, l’associazione che ha coordinato il recupero dei sub italiani morti. In ambienti così difficili la preparazione specifica conta più della tecnologia ... quotidiano.net
Maldive, le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani. L'ipotesi del vicolo ciecoDan Europe ha postato sui social i primi scatti effettuati nelle zone più profonde. Il racconto di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist, i tre esperti del Dan Europe che si sono occupa ... today.it