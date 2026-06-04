Mamma non darmi il cellulare la canzone che sfida l’abuso degli schermi sui più piccoli VIDEO

Si chiama Mamma non darmi il cellulare ed è una “canzone-utile” nata per accendere i riflettori su un’abitudine ormai diffusa: quella di consegnare lo smartphone ai bambini fin dalla primissima infanzia. A lanciarla è Federica Fusco, giornalista e fondatrice del settimanale online Infokids, che l’ha presentata lo scorso 1° giugno in occasione della Giornata mondiale dei genitori. “Continuiamo a vedere famiglie intere attaccate ai cellulari, adulti che lo consegnano ai bimbi fin dentro il passeggino, oppure in macchina, al ristorante, nel carrello della spesa”, spiega l’autrice. Da questa osservazione è nata l’idea di scrivere un testo dal ritmo fresco, interpretato da una ragazzina che dice basta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ECCO la CANZONE per ALICE MORDENTI

Notizie e thread social correlati

Infokids lancia “Mamma non darmi il cellulare”, una canzone educativa con Ficarra e PiconePer la giornata mondiale dei genitori, Infokids ha pubblicato la canzone “Mamma non darmi il cellulare”, realizzata con Ficarra e Picone.

Pellai: “I bambini non guardano più l’orizzonte”. L’abuso di schermi provoca un’epidemia di miopia che colpisce il 35% dei bimbi: “Basta regalare smartphone per la Prima Comunione”Un esperto ha dichiarato che molti bambini non osservano più l'orizzonte, associando questa tendenza all'uso eccessivo di dispositivi digitali.

Temi più discussi: Infokids lancia Mamma non darmi il cellulare, una canzone educativa con Ficarra e Picone; Mamma non darmi il cellulare, la canzone di Infokids per l’educazione digitale; Mamma non darmi il cellulare, da InfoKids una canzone per l’educazione digitale; Giornata Mondiale Genitori: Infokids lancia Mamma non darmi il cellulare con Ficarra e Picone.

Infokids lancia Mamma non darmi il cellulare, una canzone educativa con Ficarra e PiconeSi intitola Mamma non darmi il cellulare ed è una canzone-utile che parla di tutti noi, della tecnologia e dell’urgenza di rimettere al centro la relazione adulto-bambino ... ilpescara.it

ASCOLTO. Mamma non darmi il cellulare è la canzone @Infokids con Ficarra, Picone e Luna Liguori per riflettere su bambini, schermi e relazioni vere. Leggi l’articolo ladolcevita.tv/mamma-non-darm… @ladolcevitamag_ @FedericaMusco x.com

Mamma non darmi il cellulare, la canzone di Infokids per l’educazione digitaleÈ uscita Mamma non darmi il cellulare, canzone di Infokids con Ficarra e Picone su bambini, schermi e relazioni ... laquilablog.it

Mia mamma non si sente più come la mia mamma? reddit