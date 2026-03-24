Nuovo braccialetto elettronico ad un 31enne per maltrattamenti e minacce all’ex compagna, l’uomo sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alla vittima. Questo è quanto emerso al termine di un’indagine dei carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia che ha disposto la relativa misura cautelare. Il provvedimento, disposto dal Gip ed eseguito nel pomeriggio del 21 marzo 2026, arriva a seguito di gravi episodi di maltrattamenti e lesioni personali denunciati dalla donna. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la relazione sentimentale, durata circa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenze e minacce alla sua ex. Scatta il braccialetto elettronico

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