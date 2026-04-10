Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di un anno per le regioni di Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia a causa di recenti eventi meteorologici intensi. La decisione permette di agevolare l’utilizzo di risorse e procedure speciali per gestire le conseguenze delle abbondanti piogge e delle allerte meteo. La misura coinvolge anche la possibilità di interventi immediati senza passare per procedure ordinarie più lunghe.

A causa dell’ondata di maltempo verificatasi a partire dal 30 marzo 2026 in Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di un anno. Per far fronte alla situazione difficoltosa verranno stanziati 50 milioni di euro. Maltempo, stato di emergenza per un anno in Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia “A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stato di emergenza per maltempo per Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia per un anno: cosa significa

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Il capo dell'Idf: "Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco" - facebook.com facebook

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