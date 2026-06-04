Danni da maltempo | proroga di un anno per lo stato di emergenza ad Acireale Giarre e Riposto

Il Consiglio dei ministri ha approvato una proroga di un anno dello stato di emergenza per i comuni di Acireale, Giarre e Riposto, colpiti da eventi meteorologici estremi tra fine 2024 e inizio 2025. La decisione riguarda territori delle province di Catania e Messina. La proroga si applica fino alla stessa data del 2025. La misura consente di gestire le conseguenze dei danni causati dal maltempo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza per alcuni territori delle province di Catania e Messina, colpiti da eventi meteorologici eccezionali tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Nel Catanese, la misura riguarda i comuni di Acireale, Giarre e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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