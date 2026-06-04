Maltempo in Umbria albero si spezza e finisce sul tetto di un' abitazione

Un albero si è spezzato durante il maltempo e è caduto sul tetto di un'abitazione, nella serata di ieri intorno alle 20. L’episodio si è verificato in una zona dell’Umbria, causando danni alla copertura dell’edificio. Non risultano feriti o altri danni alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra informazione disponibile al momento.

Albero si spezza a causa del maltempo e finisce sul tetto di un'abitazione.L'episodio nella giornata di ieri, intorno alle 20.00, quando la squadra Vigili del fuoco di Norcia è stata chiamata per la caduta di un grande salice piangente sopra al tetto di un'abitazione in località Gubbiano di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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